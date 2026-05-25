◇見たこともない景色（1）さあダービーウイーク！競馬の祭典「第93回日本ダービー」に向けた1週間が始まった。史上25頭目の春2冠制覇にチャレンジするのが皐月賞馬ロブチェンだ。南欧モンテネグロの名山が馬名の由来。連載企画「見たこともない景色」で陣営の思いに迫る。松山弘平（36）は過去10回の騎乗で23年3着が最高着順。力を出し切った、その先に絶景が広がっていると信じて――。人馬一体で頂上にアタックする。多く