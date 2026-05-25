人気落語家の柳亭小痴楽（37）が24日、六代目柳亭痴楽を襲名することを発表した。落語芸術協会の「芸協らくごまつり」が行われた東京・西新宿の芸能花伝舎で、NHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜後1・05）を生放送。会長の春風亭昇太（66）がトロンボーンでファンファーレを響かせた後、小痴楽は「2028年に六代目痴楽を襲名します」と宣言した。父の五代目柳亭痴楽さんが2009年に腎不全のため57歳で亡くなって以来、空位と