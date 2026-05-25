皐月賞2着からの逆転戴冠を狙うリアライズシリウスは日曜朝、坂路を単走馬なりで4F56秒0〜1F12秒9をマークした。ラチ沿いを滑らかな脚さばきで駆け上がった。大村助手は「（20日の1週前追いで）凄い時計を出した割に落ち着いているし、体調は申し分ない。皐月賞よりも一段階上がった感じ。距離も十分に対応できる」と笑顔で好感触を伝えた。