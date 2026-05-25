西武・西口監督は24日、左ふくらはぎ肉離れで離脱していた桑原が、交流戦初戦の26日のヤクルト戦（神宮）で1軍復帰することを明言した。「元気だったら普通に火曜日（26日）に上げます」と説明した。DeNAからFA移籍で加入した桑原は4月21日のソフトバンク戦の走塁中に負傷。5月15日にファーム・リーグの巨人戦で実戦復帰し、この日の同ロッテ戦でも「1番・左翼」で先発出場して右前打を放った。