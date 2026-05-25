◇第12回マイナビシニア＆レディースカップ最終日（2026年5月24日千葉県柏市藤ケ谷CC＝男子シニア6826ヤード、女子レギュラー6368ヤード、女子レジェンズ5782ヤード、いずれもパー72）2位で出たレギュラーツアー通算5勝の横尾要（53＝フリー）が、69で回り通算5アンダーで総合優勝を飾った。藤本麻子（35＝フリー）が通算2アンダーで女子レギュラーの部で連覇。NOBUTAGROUPマスターズGCレディース（10月22〜25日、兵庫・