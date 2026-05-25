◇パ・リーグ西武4ー3オリックス（2026年5月24日ベルーナD）苦しんで挙げた16セーブ目だった。リーグ単独トップに立った西武のドラフト2位・岩城だが、冷や汗まじりに振り返った。「途中で頭が真っ白になった。めちゃくちゃしんどかった」。4―2の9回。先頭の紅林にボールが先行すると、カウントを取りにいった直球でソロを被弾して1点差に詰め寄られた。有利カウントをつくれず「自分が苦しくなった」と振り返る。四球