◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル）前日に悪夢の4点差逆転負けを喫した楽天の守護神・藤平が志願して連投した。同じ4点リードの9回に登板し、山口に一発を浴びたもののその後を3人で抑えた。投手コーチに「10点差でも20点差でも行かせてください」と伝えたといい「絶対にやり返そうと。やられっぱなしで交流戦に入りたくなかった」。試合前には1軍に合流したベテラン・岸に「なにやっとんねん！