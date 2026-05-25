◇東京六大学野球第7週最終日（2026年5月24日神宮）2回戦2試合が行われ、首位の慶大を追う明大が3―2で法大を下し、勝ち点4で優勝へ望みをつないだ。東大は立大に3―8で敗れ、57季連続の最下位が決まった。慶大が最終週の早大戦で勝ち点を取れば23年秋以来の優勝。勝ち点を落とせば勝率で上回る明大の2連覇となる。明大が1点差で逃げ切り2連覇へ望みをつないだ。2―2の8回、1死満塁の場面で福原主将が勝ち越しの中犠飛を放