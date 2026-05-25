モデル、女優として海外で活躍してきた岡本。その実績が評価され、2015年のラグビーW杯イングランド大会の表彰式に日本人として初めて出席。優勝トロフィーを所定位置に運ぶ大役を務めた。映画関係者は「誰に対してもフラット。話し方もチャーミングで、柔らかい雰囲気を持っている」と岡本の飾らない人間性を称賛。一方、その内面は「バイタリティーがあって努力家」と明かした。23年に拠点を日本に戻した際には「日本語で演