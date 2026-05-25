上原佑厩舎の3頭が日曜朝、角馬場→Bコース（ダート）で体をほぐしてから坂路で軽めの追い切り。それぞれ単走馬なりでゴーイントゥスカイが4F55秒9、フォルテアンジェロは同56秒5、ライヒスアドラーは同55秒7。いずれもスムーズな動きで順調に態勢を整えている。上原佑師は「3頭とも上向いている印象で、この状態をキープして本番に臨めればと思います」とコメントした。