■メディアＬ 66円(+21円、+46.7％) 一時ストップ高 メディアリンクス [東証Ｓ]が3日ぶり急反騰、一時ストップ高となった。同社は21日、ＮＴＴ [東証Ｐ]傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「IWAN」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表。これが材料視されたようだ。今回の結果を受け、放送局や制作会社、コンテンツプロバイダーに対し、IWANを利用