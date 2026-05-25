スプリングS1着からの臨戦となるアウダーシアは僚馬リアライズシリウスと一緒に坂路入り。馬場の中央を馬なり単走でスムーズに登坂し、4F56秒2〜1F13秒1。大村助手は「前走の疲れが残ったので無理はせずダービーとなったが、間違いなくプラスに働いた。体がひと回り大きくなった感じで、力強さも増した。いい方向に来ている」と上積みを強調した。