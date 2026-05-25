千歳市内の橋で落書き被害がありましたが、除去できていません。ここにも「中東情勢の影響」です。千歳市の青葉公園にある「おはよう橋」で、去年12月、 公園の指定管理者が落書き被害を確認しました。市は雪解け後に除去する予定でしたが、 落書きを消すシンナーが中東情勢の影響で入手できない状況だということです。また、シンナーの購入や作業にかかる費用はおよそ30万円で、市は被害届を提出しています。千歳市内