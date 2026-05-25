第78回春季高校野球関東大会は24日、千葉県天台で決勝が行われ、横浜（神奈川）が13―3で浦和学院（埼玉）を下し、04年以来22年ぶり7度目の優勝を果たした。今秋ドラフト1位候補の織田翔希投手（3年）は9回から救援登板し、1回1安打無失点。自己最速タイの154キロを計測し試合を締めた。横浜のエースは勝利だけを追求する。それが松坂大輔（本紙評論家）、涌井秀章（中日）ら先輩たちが背負った伝統と使命だ。10点リードの9回