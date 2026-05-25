小泉防衛大臣が北海道を訪れ、陸上自衛隊真駒内駐屯地や航空自衛隊千歳基地を視察しました。小泉防衛大臣は5月23日、札幌の陸上自衛隊真駒内駐屯地でバイアスロンなどの選手たちを激励しました。競技訓練の様子を間近で視察した小泉大臣は。（小泉進次郎防衛相）「4対3、はい300メートル・・・ありがとうございました」さらに、航空自衛隊千歳基地では4月、大分県の演習場で発生した事故を受け戦車に乗車する機甲科部隊の隊