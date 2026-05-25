◇セ・リーグDeNA1ー０ヤクルト（2026年5月24日横浜）DeNAのビシエドは万雷の拍手の中、打席に向かった。1―0の7回2死で代打で送られた。奥川が投じた152キロ高め直球に自慢のフルスイングで空振り三振。ヘルメットを掲げ声援に応えた。試合前に球団がこの日限りの現役引退を発表した。本人から申し入れがあり、球団は慰留したが、本人の決意が固かった。16年から中日でプレーし、18年に打率・348、178安打で首位打者と