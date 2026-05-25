ショウナンガルフは先月末からCWコースで入念に乗り込まれてきた。日曜朝は6F85秒6〜1F12秒2。榎本助手は「調教師からは“2周乗って、リズム重視で”という指示。時間をかけてしっかり乗ってきたので雰囲気はいい」と仕上がりに太鼓判。ホープフルS14着、きさらぎ賞9着と近況は不振。「いい雰囲気が結果に結びつくかは分からないが、違った面が出てくれれば」と変わり身を期待した。