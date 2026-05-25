◇セ・リーグDeNA1ー０ヤクルト（2026年5月24日横浜）DeNA・先発の石田裕が6回4安打無失点の好投で3勝目を挙げた。この日限りで現役引退するビシエドの登場曲を使い、好投。自身の母がビシエドのファンで前日にサインをもらったばかりで「素晴らしい人柄をこの1年間で感じた。見習いたい」と語った。女房役の戸柱の犠飛で挙げた1点を守り切り「出力も出ていたし、とにかくトバさん（戸柱）の配球が凄く良かった」と感謝