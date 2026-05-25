フランスで開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日行われ、濱口竜介監督（47）の「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）に主演する岡本多緒（41）とビルジニー・エフィラ（49）が最優秀女優賞に輝いた。日本人の同賞受賞は、カンヌ史上初の快挙。岡本は「まるで夢さえも超えています。私の期待をはるかに超えるものでした」と感慨に浸った。コンペ審査員のクロエ・ジャオ監督から名前を呼ばれた瞬間、2人は関係者