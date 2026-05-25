◇パ・リーグ西武4ー3オリックス（2026年5月24日ベルーナD）来日初の1試合2本塁打した1番・カナリオが西武に勝利を呼び込んだ。まずは0―1の初回に、山岡の初球を左中間へ運ぶ3号の先頭打者本塁打。2―2の6回には勝ち越しの4号2ランを放ち「本塁打でチームが勝てたことが一番の喜びです」とド派手な黄色の打撃手袋を高々と掲げた。斬り込み隊長役が板についてきた助っ人は「100％のプレーを続けていきたい」と交流戦を見