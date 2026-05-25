◇セ・リーグ巨人3―6阪神（2026年5月24日東京ドーム）巨人は投打で圧倒され、今季初の同一カード3連敗を喫した。4連敗も今季初。阪神戦も5連敗となり、試合後にミーティングを行った阿部監督は「力の差を見せつけられた3連戦で、ファンの人に申し訳ない」と悔しさをにじませた。24年7月から黒星を付けられていない才木からは6、7回に計4安打で3得点したが、反撃及ばず右腕に9連敗を喫した。ドラフト1位・竹丸は、同じ1