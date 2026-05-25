◇パ・リーグロッテ5ー8楽天（2026年5月24日楽天モバイル）ロッテ・山口が初となる4試合連続本塁打を放った。4―8の9回、藤平の152キロ直球を完璧に捉えて左中間へ運んだ。「今日はいい感じだったので、普通にいけば打てるかなと思った」と自信たっぷりに振り返った。初回に適時打を放つなど3年ぶりとなる4安打をマーク。4試合ぶりに座った4番できっちりと仕事を果たした。先発のロングが球団では8年ぶりの初回8失点と