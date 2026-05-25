◇セ・リーグヤクルト0ー1DeNA（2026年5月24日横浜）ヤクルトは今季9度目の零敗を喫し、交流戦を前に0・5ゲーム差の2位に後退した。池山監督は「奥川選手には申し訳ない」と反省。「ゲッツーから流れが悪くしてしまった」と初回無死一、二塁からの内山の三ゴロ併殺を悔やんだ。先発の奥川は8回1失点で、レギュラーシーズンではプロ7年目で初完投。4敗目がついても、「終盤も球威、球速が落ちずにしっかり投げられた。体