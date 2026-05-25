無敗3連勝でダービーにたどり着いたコンジェスタスは京都新聞杯から中2週。坂路でタイキルッジェーロ（3歳1勝クラス）と併せて併入し、4F56秒9〜1F12秒6をマークした。高野師は「うちのオーソドックスなルーティンに入れられるぐらいにレース後も順調。乗り手も“順調に良くなっている”と言っていてひと安心」と胸をなで下ろす。スタミナと冷静な気性が武器で「距離は全然問題ないと思っている」と適性を見込んでいる。