3歳牝馬クラシック「第87回オークス」が24日、東京競馬場で行われ、5番人気のジュウリョクピエロが差し切って優勝した。デビュー5年目の今村聖奈（22）は88年オークス（コスモドリーム）の熊沢重文以来2人目となる、日本のクラシック初騎乗初勝利の快挙。JRA所属女性騎手として初のG1ジョッキーとなった。また、今村の師匠で管理する寺島良師（44）もG1初制覇となった。鳴りやまない歓声が、偉業の大きさを物語る。今村がJRA