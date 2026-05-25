累計200万DLを突破した、たつもとみおによる人気BLコミックを実写化するドラマ『しもべの王子様』が、TOKYO MXにて7月3日より毎週金曜23時に放送されることが決定。ダブル主演を務めるBUDDiiSの小川史記、瀬戸利樹からコメント、原作者から描き下ろしドラマ化お祝いイラストとコメントが到着した。【写真】BUDDiiS小川史記＆瀬戸利樹のソロ役ビジュアルかつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”の