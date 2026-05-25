横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』より、尾野真千子、木村佳乃、石田ゆり子、長谷川博己の出演が発表された。瀬戸内の島で生活し、主人公である櫂（かい／横浜）と暁海（あきみ／広瀬）を取りまく人物を演じる。【写真】新キャストの姿も！映画『汝、星のごとく』場面写真ギャラリー本作は、シリーズ累計が150万部を突破している凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生