◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）竹丸が顔をしかめた。５回に１点を与え、なおも２死一塁で迎えた立石とのドラ１対決。外角高めの直球を右中間席へ運ばれると、悔しげに天を仰いだ。「ゾーンに行った球をきれいに打たれた」。６回４失点で３敗目。チームの連敗を止めることはできなかった。４回までは相手を２安打無失点に抑える順調な立ち上がり。だが５回に捕まった。これまであまり使ってこなか