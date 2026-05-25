◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）最高の栄誉をつかむための戦いが近づいてきた。２冠を狙うロブチェンとのコンビで臨む松山は、今年で１１度目のダービー挑戦。「アルアイン（５着）もそうですし、あとは（２３年の）ハーツコンチェルトの３着。やっぱり上位に来られた時は心に残っていますね」。自身のＪＲＡ・Ｇ１初制覇のパートナーと挑んだ１７年、あと一歩差し届かなかった２３