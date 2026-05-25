◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節Ｇ大阪２―１清水（２４日・ＭＵＦＧ国立）清水は８勝１０敗の７位で地域リーグラウンドを終えた。負傷した宇野に代わり途中出場したＭＦ弓場将輝（２４）が後半１３分、Ｊ１公式戦初ゴールとなる先制点を決めるも、その後２失点し、逆転負けを喫した。弓場は自身の得点に関しては喜ぶも、「負けている状況での試合運び。相手の脅威にならないといけないところだが、その状況になるとボ