ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位と4打差の6位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は通算6アンダーの4位だった。2番パー5では同ツアー11年ぶり12人目（13回目）のアルバトロスを達成。超レアな一打に、ネット上にも衝撃が走った。週末の女子ゴルフで、誰もが驚く「☆」が桑木のスコアシートについた。491ヤー