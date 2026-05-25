◆第７３回春季高校野球東海大会▽準決勝県岐阜商１０―０知徳＝５回コールド＝（２４日・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）準決勝が行われた。初出場の知徳（静岡１位）は、春夏通算６１回の甲子園出場を誇る県岐阜商（岐阜２位）に０―１０、５回コールドで敗れた。連投のエース左腕・渡辺大地（３年）が初回１死しか取れず、６失点ＫＯ。打線も１回の２安打だけで完封負けを喫した。前日に初戦敗退したチームが戦った５位