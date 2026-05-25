今日25日(月)は、広い範囲で前日よりも気温が上昇するでしょう。東海から西の地域は30℃以上の真夏日の地点が増加し、関東や北陸、東北も内陸を中心に30℃に迫る所がありそうです。暑さ対策を心掛けてください。日差しの力で気温上昇今日25日(月)の日中は、広い範囲で晴れるでしょう。日差しの力で、気温がグンと上がってきます。最高気温は、昨日24日と比べて高い所が多くなりそうです。沖縄では、石垣島など八重山地方で30℃を超