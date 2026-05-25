チーム一丸！師匠、厩舎スタッフの思いを背負い、息ぴったりの人馬が大仕事をやってのけた。「第87回オークス」は1勝クラス、忘れな草賞を制して参戦したジュウリョクピエロが差し切りV。3連勝で樫の女王に輝き、開業11年目の寺島良師（44）は弟子・今村聖奈（22）とともにG1初制覇を飾った。師弟でG1勝利をつかんだ。寺島師と今村は検量室前、笑顔でガッチリと握手を交わした。寺島師が愛弟子にかけた言葉はひと言だけ。「良