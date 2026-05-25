◇第110回インディアナポリス500マイル（2026年5月24日米インディアナ州インディアナポリスインディアナポリス・モータースピードウエー）世界三大自動車レースの一つ、インディ500は24日（日本時間25日）に200周の決勝が行われ、12番手からスタートした佐藤琢磨（49＝ホンダ）は10位に終わった。4番手から出たフェリックス・ローゼンクビスト（34＝ホンダ、スウェーデン）が米インディカー・シリーズ2勝目で、インディ5