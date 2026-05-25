【鈴木康弘達眼解説】NHKの朝ドラ「おんなは度胸」が放送されたのは90年代前半のことでした。“男は度胸、女は愛嬌（あいきょう）”という古いジェンダー観（性別役割観）から生まれたことわざを逆手に取った痛快なタイトル。泉ピン子と桜井幸子のダブル・ヒロインで女同士の対決を描いた話題作でした。牝馬同士の対決を制したのもダブル・ヒロインの度胸です。直線で後方から馬群を平然と割って出たジュウリョクピエロ。狭