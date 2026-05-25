【記者フリートーク】「夢見てるみたいです」。オークス勝利後のインタビュー。今村聖奈の笑顔を見て、まだあどけなかった18歳の夏を思い出した。ルーキーイヤーだった22年、重賞初騎乗だったCBC賞はテイエムスパーダとのコンビで逃げ切りV。当時、インタビューが終わると「これって夢じゃないですよね」と何度も確認してきた。1年目に51勝を挙げるも、2年目は25勝と勝ち星が半減。この年の春、デビュー3戦で騎乗していたモッ