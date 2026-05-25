馬主の近藤健介氏はジュウリョクピエロが個人持ちでは2頭目の所有馬で、これが重賞初挑戦。うれしい重賞初制覇をG1の舞台で飾った。同氏は「女性騎手初のクラシック騎乗ということで、それだけでも記録に残ればという気持ちでした。世の中そんなにうまくいくことはないと思っていたので、本当にビックリです」と驚きを隠せない様子。「直線を向いて馬群の中から突き抜けてきた時にはちょっとひるんでしまうのではと思いました