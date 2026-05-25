◇女子ゴルフブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）桑木志帆（23＝大和ハウス工業）がツアーで11年ぶり12人目（13回目）のアルバトロスを達成した。2番パー5で残り200ヤードの左ラフから4Uで放った第2打がグリーン手前に落ちて転がりカップイン。「歓声で入ったと気づいた。信じられない」と目を丸くした。有村智恵がアルバトロスとホールインワンを同じ日に記録した例があり