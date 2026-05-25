◇女子ゴルフブリヂストン・レディース最終日（2026年5月24日千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C＝パー72）単独首位で出た入谷響（20＝加賀電子）が4バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの71で回り、通算9アンダーで逃げ切り、昨年6月のニチレイ・レディース以来のツアー通算2勝目を挙げた。悪天候で大会が3日間に短縮されたため、賞金加算は規定により75％の1350万円。桑木志帆（23＝大和ハウス工業）がツアー12人目（13回目）のアル