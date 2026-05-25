【調教師】16年開業の寺島師はJRA・G1延べ24頭の出走で初勝利。JRA重賞は前週の京都ハイジャンプ（シホノスペランツァ）に続いて今年2勝目、通算6勝目。【騎手】今村はJRA・G1・3度目の騎乗で初勝利。JRA重賞はルーキーイヤーの22年CBC賞（テイエムスパーダ）以来、通算2勝目。【種牡馬】オルフェーヴル産駒は5頭目の出走で初勝利。JRA・G1は20年エリザベス女王杯（ラッキーライラック）以来、通算6勝目。JRA重賞は25年チュ