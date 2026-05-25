かつて巨人では23本塁打もマークしたウォーカー（C）産経新聞社巨人は5月24日の阪神戦（東京ドーム）に3−6と敗れ、カード3連敗。一時は7連勝と破竹の勢いを見せたチームも4連敗と急降下している。対する阪神は黄金ルーキーの立石正広が暴れまくった。3連戦初戦は猛打賞、2戦目は先制タイムリー、さらに3戦目はプロ初アーチと伝統の一戦でまばゆいばかりの活躍を見せられた。【逸材発掘】えっこんな打てる選手がいたのか？元