3番人気ドリームコアは接戦の末、首差2着の惜敗だった。管理していた萩原清師が20日に急逝し、翌21日に大竹厩舎に転厩。関係者は喪章を着けて臨んだ。ルメールは「いいポジションが取れた。ただペースが遅くて引っ掛かってしまったし、外にもたれていてエネルギーのロスがあった」と振り返りながら「その中でもゴールまで頑張ってくれたし、ホントに精いっぱい走ってくれて、よく頑張ってくれました」と愛馬をねぎらった。萩原