2番人気に推されたラフターラインズは大外18番枠から懸命に伸びたが、勝ち馬から首＋首差の3着に終わった。レーンは「パドック、返し馬、ゲート裏と凄くいい精神状態で臨めた。いいスタートを切れましたが、外枠で少し外を回る形になってしまった。ペースが上がってからは折り合いもついたし、直線でも長いスパンのハイスパートを見せてくれました。全てを出し切ってくれています。将来、期待できる馬になると思います」と振り返