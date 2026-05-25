桜花賞を制し、2冠を狙ったスターアニスは12着に終わった。J・G1を含むG1での1番人気の連勝は8で止まった。スタート直後から何度も頭を上げるしぐさを見せるなど、終始折り合いに苦労。松山も必死に馬を制御したが消耗が激しく、直線では本来の伸びが見られなかった。松山は「距離は大丈夫だと思っていた」としつつも、「スタンド前発走でいつもより少し気が入っていたし、スタートから前向きさが勝ってしまっている感じだった。