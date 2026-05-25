織田信長にとって最大の危機はどこだったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「足利義昭らの手引きにより信長包囲網が組まれ、次々と部下が離反していった時だろう。だが、その危機は一人の武将の死によって終わりを告げた」という――。写真＝iStock.com／Josiah S※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Josiah S■「秀吉の退却」「松永久秀の謀反」の背後にいた有名武将NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、第19回「過去からの刺