◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人が阪神に主導権を握れずに力負けし、今季初の同一カード３連敗＆対戦５連敗を喫した。先発のドラフト１位左腕・竹丸和幸（２４）が虎のドラ１・立石にプロ初アーチを許すなど、６回８安打４失点で３敗目。７連勝の後、今季ワーストの４連敗で貯金は２となり、首位の虎とは４・５差と、しっぽが遠のいた。試合後、阿部監督は野手陣とともに緊急ミーティングを開き