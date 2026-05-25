◆米大リーグカブス―アストロズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・アストロズ戦に先発し、６回で９４球を投げ、３本塁打を浴びるなど、７安打７失点で降板し、５勝目をつかむことはできず、７連敗中のチームを救えなかった。初回は先頭から２者連続三振を奪うなど、３者凡退の好発進。だが、２回１死でマイヤーズに左翼へソロを浴びて先