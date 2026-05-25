▼4着リアライズルミナス（津村）マジで勝ったと思いました。あまりにペースが遅くて、このままではこの馬の良さを生かせないと思ったので、動いていった。残り200メートルぐらいでこれならと思ったけど、坂を上がって最後は脚色が鈍ってしまった。▼5着スウィートハピネス（高杉）距離が延びていい内容でした。徐々に馬も良くなっています。ただ、最後は瞬発力勝負になってしまった。もう少し時計がかかれば、差が詰まったか