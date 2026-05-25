◇ナ・リーグドジャース―ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）のブルワーズ戦に先発登板し、7回まで7安打1失点の好投をみせた。5回以外は毎回走者を背負いながら、ストライク先行の投球で試合を作っていった。前回18日のパドレス戦では7回3安打1失点ながら、初回のソロ本塁打に泣いて4敗目。この試合まで9試合で4度初回に失点しており、今季のイニング別